Samsung анонсировала небьющиеся дисплеи для смартфонов

Компания Samsung успешно испытала новые небьющиеся OLED-дисплеи. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Samsung.

Отмечается, что вместо стекла в новых дисплеях используется укрепленное пластиковое покрытие.

«Укрепленное пластиковое покрытие идеально подходит для портативных электронных устройств не только потому, что оно не разбивается, но и из-за его особенных свойств: легкости, прозрачности и твердости, которые делают его похожим на настоящее стекло», — рассказал Генеральный менеджер коммуникационной службы Samsung Хойунг Ким.

В Samsung планируют использовать новый дисплей в будущих смартфонах, портативных игровых консолях, военных устройствах и в автомобильных компьютерах.

 

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| 2018-07-27T08:50:10+00:00 27 июля 2018, 12:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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