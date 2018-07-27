Samsung анонсировала небьющиеся дисплеи для смартфонов

Компания Samsung успешно испытала новые небьющиеся OLED-дисплеи. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Samsung.
Отмечается, что вместо стекла в новых дисплеях используется укрепленное пластиковое покрытие.
«Укрепленное пластиковое покрытие идеально подходит для портативных электронных устройств не только потому, что оно не разбивается, но и из-за его особенных свойств: легкости, прозрачности и твердости, которые делают его похожим на настоящее стекло», — рассказал Генеральный менеджер коммуникационной службы Samsung Хойунг Ким.
В Samsung планируют использовать новый дисплей в будущих смартфонах, портативных игровых консолях, военных устройствах и в автомобильных компьютерах.
25 просмотров