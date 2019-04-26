Сампаоли: Месси не может продемонстрировать все, на что способен, когда играет за свою сборную

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением о неудачной игре за национальную команду форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я тренировал лучшего игрока в мире. Не знаю, лучший ли он в истории, потому что сейчас на его счету более 600 голов, он побил все рекорды, но подвергается критике, когда приезжает в сборную.

Месси – обычный человек. Болельщики сборной Аргентины пытаются получать удовольствие от игры Месси, как и фанаты «Барселоны». Месси сильно страдает из-за неудач в национальной команде. Он не может продемонстрировать все, на что способен, когда играет за свою сборную», – цитирует Сампаоли Goal.

Месси является вице-чемпионом мира-2014.

| 2019-04-26T14:31:02+00:00 26 апреля 2019, 15:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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