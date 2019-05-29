Самому пожилому избирателю Азербайджана 125 лет

«В Азербайджане завершилось уточнение списка избирателей».

Об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

По его словам, на данный момент в Азербайджане насчитывается 5 212 902 избирателя, 50,83% (2 649 641) из которых женщины, 49,17% (2 563 261) — мужчины.

М.Панахов отметил, что по сравнению с предыдущим годом, в этом году статистика избирателей возросла примерно на  21 000 человек: «И в 2019 году самым пожилым избирателем является жительница Бардинского района. Это — 125-летняя Самарга Гюльмамед гызы Аллахвердиева 1894 г.р. Самому пожилому мужчине-избирателю 107 лет. Это — зарегистрированный по Лачынскому избирательному округу №120 Ахмедов Шахверди».

Отметим, что процесс уточнения списка избирателей стартовал с января месяца.(Report)

| 2019-05-29T14:38:41+00:00 29 мая 2019, 16:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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