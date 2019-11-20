Самолёт авиакомпании Buta Airways совершил экстренную посадку

Из-за резкого ухудшения состояния одного из пассажиров рейса J2 9103 Buta Airways капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где самолет и совершил благополучную посадку в 09:40 по бакинскому времени, сообщает Trend в среду со ссылкой на авиакомпанию.

Самолет выполнял рейс по маршруту Баку-Стамбул. На борту находились 104 пассажира.

Ожидается, что после передачи плохо почувствовавшего себя пассажира медперсоналу экипаж самолета будет готовиться к вылету в Стамбул.

Отметим, что Buta Airways – структурное подразделение в составе Закрытого акционерного общества «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).