Самолеты коалиции нанесли удар по позициям хуситов на севере Саны

Боевые самолеты коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, нанесли удар по позициям сторонников йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) близ столицы Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

По данным коалиции, «атака с воздуха была проведена по позициям хуситов на авиационной базе, расположенной на севере Саны». Указывается, что целью атаки были арсеналы оружия и боеприпасов движения «Ансар Аллах».

О результативности бомбардировки коалиция сведений не предоставила.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.