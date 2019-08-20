Самолет вылетевший из Китая совершил экстренную посадку в Нур-Султане

Летевший из Китая самолет совершил экстренную посадку в столице Казахстана, сообщил во вторник комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Сегодня рейс VSV464 авиакомпании Scat, тип воздушного судна B757, по маршруту Санья (Китай) — Нур-Султан в 16.58 (14.58 по бакинскому) совершил экстренную посадку. По предварительной информации диспетчерской службы аэропорта Санья, на ВПП обнаружены фрагменты резины, по предварительным данным, в результате наезда на неизвестный предмет произошел порез верхнего слоя задних колес левой основной стойки шасси», — говорится в сообщении комитета.

В информации отмечается, что авикомпанией Scat отработаны действия с наземными службами аэропорта Нур-Султана по обеспечению безопасной посадки воздушного судна. «Посадка осуществлена благополучно. Экипаж — 7, пассажиров — 234. Начато расследования комиссией управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана», — сообщили в комитете.