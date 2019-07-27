Самолет ВВС США задействовали на учениях береговой охраны Грузии

Патрульный самолет ВВС США Boeing B-8 Poseidon впервые приземлился в Грузии. Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице посольства США в Грузии, распространенном в пятницу.

Визит в американском представительстве назвали «историческим». Согласно информации посольства, в Черном море Boeing B-8 Poseidon провел учения вместе с сотрудниками береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии.

«Вхождение в воздушное пространство Грузии авиалайнера морского патрулирования США еще раз подчеркивает твердое военное партнерство наших стран», — отмечает посольство.