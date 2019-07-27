Самолет ВВС США задействовали на учениях береговой охраны Грузии

Патрульный самолет ВВС США Boeing B-8 Poseidon впервые приземлился в Грузии. Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице посольства США в Грузии, распространенном в пятницу.

Визит в американском представительстве назвали «историческим». Согласно информации посольства, в Черном море Boeing B-8 Poseidon провел учения вместе с сотрудниками береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии.

«Вхождение в воздушное пространство Грузии авиалайнера морского патрулирования США еще раз подчеркивает твердое военное партнерство наших стран», — отмечает посольство.

| 2019-07-27T13:06:37+00:00 27 июля 2019, 15:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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