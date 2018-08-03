Самолет с телами погибших в ЦАР журналистов вылетел в Москву

Тела погибших в ЦАР российских журналистов — Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева отправлены бортом авиакомпании Air France из Банги в Москву, сообщили РИА Новости в российском посольстве в ЦАР.42 просмотров
«Да, можем подтвердить, что тела отправлены в Москву. Самолет несколько минут назад взлетел», — сказал собеседник агентства.Он добавил, что прибытие в Москву ожидается в ночь на воскресенье 5-го августа.
Тем временем, как сообщает на своем сайте центральноафриканская радиостанцияNdeke Luka, полиция ЦАР задерживала трех российских журналистов на следующий день после их прибытия в столицу страны Банги из-за конфликта с местными жителями.
По данным радиостанции, после прибытия в Банги 28 июля двое из россиян зарегистрировались в отеле качестве учителей, а третий — как журналист. С собой у них было журналистское оборудование.
«В воскресенье, 29 числа, когда они без предварительной договоренности стали снимать группу молодых продавцов, расположившихся перед отелем, последние рассердились и позвали полицию. Всех троих задержали, их паспорта конфисковали, а затем отпустили», — сообщает радиостанция со ссылкой на представителей отеля.
Утром следующего дня все трое покинули гостиницу на пикапе Toyota Hilux, сказали в гостинице.