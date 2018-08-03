Самолет с телами погибших в ЦАР журналистов вылетел в Москву

Тем временем, как сообщает на своем сайте центральноафриканская радиостанцияNdeke Luka, полиция ЦАР задерживала трех российских журналистов на следующий день после их прибытия в столицу страны Банги из-за конфликта с местными жителями.

«Да, можем подтвердить, что тела отправлены в Москву. Самолет несколько минут назад взлетел», — сказал собеседник агентства.Он добавил, что прибытие в Москву ожидается в ночь на воскресенье 5-го августа.