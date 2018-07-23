Самолет с главой МВФ совершил экстренную посадку в Аргентине

В Аргентине совершил вынужденную посадку самолет компании American Airlines с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард на борту. Об этом сообщил аргентинский телеканал Todo Noticias в понедельник, 23 июля.

Сообщается, что самолет Boeing 777-323ER вылетел из аэропорта Буэнос-Айреса в Майами, однако возле границы с Уругваем экипаж принял решение вернуться в столицу Аргентины из-за внезапной разгерметизации салона и падения давления.

Утверждается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне Кристин Лагард посетила Буэнос-Айрес, где прошла встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Буэнос-Айресе.

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