Самолет потерпел крушение на Гавайях, девять погибших

В северной части американского штата Гавайи потерпел крушение двухмоторный самолет King Air. Согласно последней информации осведомленных источников, погибли девять человек, которые находились на борту.

В северной части американского штата Гавайи потерпел крушение двухмоторный самолет King Air. Согласно последней информации осведомленных источников, погибли девять человек, которые находились на борту.

Департамент транспорта Гавайев отметил на своей страничке в социальной сети Twitter, что самолет King Air упал неподалеку от аэропорта Dillingham Airfield, передает argumenti.ru.

Департамент транспорта Гавайев отметил на своей страничке в социальной сети Twitter, что самолет King Air упал неподалеку от аэропорта Dillingham Airfield, передает argumenti.ru.