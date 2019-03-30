Самолет экстренно сел из-за вони на борту

Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.

Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел с самолетом Boeing 737, следовавшим из Вашингтона в Сан-Франциско. После посадки в аэропорту лайнер ожидала команда спасателей, поскольку нескольким пассажирам требовалась помощь врачей. В результате семь путешественников были госпитализированы.

Один из пассажиров рассказал, что вонь напоминала «запах топлива» и она только усилилась после того, как самолет вылетел из аэропорта.

По его словам, некоторые путешественники жаловались на проблемы с дыханием и даже боль в груди. Он также добавил, что перевозчик пообещал покрыть пострадавшим медицинские расходы.

| 2019-03-30T09:54:38+00:00 30 марта 2019, 10:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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