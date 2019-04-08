Самолет авиакомпании Cathay Dragon совершил аварийную посадку на Тайване

Самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon в понедельник совершил аварийную посадку на Тайване из-за дыма в двигателе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное информационное агентство (CNA) острова.

Лайнер с 317 пассажирами на борту выполнял рейс в Гонконг из тайваньского города Гаосюн. Вскоре после вылета у него было выявлено задымление в правом двигателе. Совершив сброс топлива в ходе круговых маневров над морем, самолет через полчаса благополучно вернулся в аэропорт.

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать столкновение с птицами.

| 2019-04-08T07:59:21+00:00 8 апреля 2019, 10:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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