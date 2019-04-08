Самолет авиакомпании Cathay Dragon совершил аварийную посадку на Тайване

Самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon в понедельник совершил аварийную посадку на Тайване из-за дыма в двигателе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное информационное агентство (CNA) острова.

Лайнер с 317 пассажирами на борту выполнял рейс в Гонконг из тайваньского города Гаосюн. Вскоре после вылета у него было выявлено задымление в правом двигателе. Совершив сброс топлива в ходе круговых маневров над морем, самолет через полчаса благополучно вернулся в аэропорт.

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать столкновение с птицами.