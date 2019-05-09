Самолет Air France исчез с радаров и совершил экстренную посадку

Самолет французской авиакомпании Air France с 256 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Иране, за несколько минут до этого исчезнув с радаров. Об этом сообщает РЕН ТВ в четверг, 9 мая.

Лайнер совершал рейс из Парижа в индийский Мумбаи. В Air France сообщили, что командир самолета решил совершить экстренную посадку в Иране из-за неисправности в вентиляционной системе.

На данный момент неизвестно, почему лайнер исчез с радаров и как долго его не было на радарах. Отмечается, что пострадавших в результате экстренной посадки нет.

 

| 2019-05-09T17:48:26+00:00 9 мая 2019, 20:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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