Саммит закончен, что дальше?

Центральным политическим событием последних дней стал саммит G20 в японской Осаке. Ожидания от данного саммита были велики. По оценкам разных экспертов, эта «встреча в верхах» могла стать отправной точкой для многих актуальных вопросов международной политики.

Попытаемся отметить основные вопросы, которые стояли на повестке дня саммита: ядерное разоружение Северной Кореи; ситуация на мировых энергетических рынках; кризис вокруг Ирана; ситуация в Венесуэле; война в Сирии; торгово-технологическая гонка Китая и США; вопрос закупки Турцией российских С-400.

Как уже заметил уважаемый читатель все эти вопросы так или иначе связаны с США, а потому самым ожидаемым гостем, с которым лидеры стран двадцатки хотели обсудить и решить свои проблемы — это глава Белого Дома Дональд Трамп. Вообще стоит уже признать, что сам саммит G20 давно превратился не в саммит двадцати самых политически влиятельных экономик мира, а двадцатку наиболее важных стран для США.

Словом, каждая страна пытается решить свои вопросы с Вашингтоном. То есть без присутствия США саммит сам по себе ничего не значит, от того и вся интрига саммита закручена вокруг встреч Трампа с лидерами тех или иных государств.

Для Азербайджана данный саммит важен с точки зрения развития отношений Москвы и Вашингтона, Анкары и Вашингтона и ситуации вокруг Ирана. Остальные темы также интересны и важны, но сейчас наиболее актуальным является то, как будут развиваться именно данные процессы дальше, так как все они напрямую влияют на регион Южного Кавказа.

По итогам встречи Трампа и Эрдогана, глава белого дома сказал, что «Эрдоган не мог ничего сделать, он уже купил их (ред. С-400)».

«При прежнем президенте Бараке Обаме Турция хотела приобрести ракеты Patriot, но ей отказали. К Эрдогану относятся очень несправедливо и в целом ситуация запутанная».

В свою очередь Эрдоган комментируя встречу с Трампом отметил, что «мы услышали лично от Трампа, что никаких санкций в отношении Турции не будет».

По словам Эрдогана, Анкара верит, что Турция и США по-прежнему будут сохранять двусторонние отношения на высшем уровне.

Таким образом, впервые за долгое время глава США сам признал причину, толкнувшую Анкару к покупке С-400. Отдельная тема то, насколько это было целесообразно для страны члена НАТО. Потому как, нельзя было не учитывать последствия данного шага. И они не заставили себя долго ждать — итог для Турции плачевен, страна лишила себя возможности закупок самолетов последнего поколения F35, а также разгневала Конгресс, который вопреки словам Трампа, будет больно наказывать Эрдогана, тем самым показывая всем остальным «красные линии», которые переступать не положено.

Не исключено и то, что Трамп взамен на не ввод санкций потребует отступить в иранском вопросе и также придерживаться режима санкций. Либо же в сирийском вопросе «закрыть глаза» на курдов. Оба варианта для Турции малоприятны, но это наименьшее из зол.

Другим не менее серьезным пунктом для нас была встреча Трампа и Путина. Глава России на встречу шел весьма воодушевленным после возвращения России в ПАСЕ и «прорыва дипломатической блокады».

В целом, если обратить внимание на заявления Кремля по Трампу, то привычной истерии в отношении Вашингтона уже нет. Оказывается, Россию в коррумпированности обвинял лишь Обама. Ныне же Москва уже даже может договариваться с Вашингтоном по Сирии вместе с Израилем. Ну а о чем могут они договориться, нужно спросить у иранцев, которые знают как «Россия своих не сдает».

Причем стоит добавить, что в последнее время отношения между Тегераном и Москвой переживают не очень хорошие времена. Иранцы чувствуют что их «сливают» и от того обостряют ситуацию в Сирии. Среди последних сводок по Сирии были сообщения о столкновениях пророссийских бригад с шиитскими силами, а также бомбардировках турецких военных со стороны правительственных войск. То есть Иран, как страна, загнанная в угол готова пойти на любое обострение в регионе, даже со своими недосоюзниками по «сирийскому делу».

Понять логику политического видения Дональда Трампа сложно. Для него «Путин отличный парень» с кем он обсудил торговые отношения, а Турция попадает под санкции из-за той же торговли с Москвой. При этом для него Китай — это враг №1. Причем тут нужно сказать, что политику Трампа в этом направлении не совсем разделяют сами американские компании, которым выгодно по понятным причинам производить свои продукты в Поднебесной, а не в США.

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Итак, подошел к концу очередной саммит. Проблемы, конечно, он не решил. Скорее его стоит зафиксировать как come back Путина в большую политику. С 2014 года Россия на подобных встречах присутствовала в роли свадебного генерала.

Наверное, охарактеризовать саммит, лучше кроме как самого премьер-министра Японии Синдзе Абэ никто не мог. «Лидеры G20 договорились полностью прекратить выброс пластика в Мировой океан к 2050 году». Великолепное политическое достижение, которое способно снизить все геополитические риски.