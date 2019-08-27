Саммит в Биарриц и неожиданный визит Джавада Зарифа

Вчера официально в Биаррице на юго-западе Франции завершился саммит «большой семёрки». Как и ожидалось, темы на саммите обсуждались разные, начиная с возвращения России в данный формат, и заканчивая торговыми войнами Трампа с главами стран, сидящих за дружественным столом.

Между тем, параллельно саммиту произошел и другой примечательный момент – блиц-визит главы МИД Ирана Джавада Зарифа во Францию по приглашению Макрона. В рамках визита, по данным французских источников, глава иранской дипломатии провел почти трехчасовые переговоры с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и полчаса общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе встреч обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной программы. На встрече с Макроном также присутствовали дипломатические советники из Великобритании и Германии.

Кроме того, прошла встреча с министром финансов Франции Брюно Ле Мэром, с которым Зариф обсудил проблемы вокруг европейской финансовой системы INSTEX, целью которой является обход санкций, введенных Вашингтоном в отношении Тегерана.

В сообщении канцелярии президента Франции состоявшимся переговорам дана положительная оценка, и выражено стремление к продолжению контактов.

Сам Зариф назвал итоги этого визита проявлением активной дипломатии Тегерана.

«Активная дипломатия Ирана в поисках конструктивного взаимодействия продолжается. После пространных переговоров с Ле Дианом и министром финансов я встретился с Макроном. Затем состоялся совместный брифинг для Великобритании и Германии», — написал Зариф в твиттере.

Как сообщают источники Reuters со ссылкой на иранские дипломатические источники, глава МИД Ирана предложил странам Запада сделать шаг навстречу в обмен на возвращение Тегерана к условиям ядерной сделки 2015 года.

Иранцы предложили странам Запада предоставить разрешение на экспорт как минимум 700 тысяч баррелей нефти в день с последующим доведением этого показателя до полутора миллионов баррелей в день, а также размораживание счётов Исламской Республики за рубежом. В обмен на это Тегеран готов отказаться от действий, которые противоречат ядерной сделке 2015 года, а также содействовать разрешению противоречий на Ближнем Востоке.

В воскресенье глава МИД Ирана собирается лететь в Китай. И тут тоже ясно, о чем будет идти речь. Торговые войны Китая и США зашли настолько далеко, что взаимные пошлины и экономические ограничения бьют уже по собственной экономике. Ни США, ни Китай ничего не приобретают, напротив лишь теряют. Но никто не собирается отступать. Когда двое воюют, найдутся третьи силы, которые извлекут из этого выгоду.

До начала торговых войн, Китай, для того чтобы не раздражать американцев придерживался антииранских санкций и не покупал иранскую нефть даже на «черном рынке». После того, как торговая война США и Китая приобрела более ожесточенные формы, Китай, невзирая на все запреты, начал активно скупать иранскую нефть, пока на «черном рынке». Сейчас, Зариф, который предложил европейцам нефть вместе с соглашениями 2015 года, едет в Пекин перестраховываться и закреплять партнерские отношения, подпорченные в последнее время.

Другая причина, по которой глава МИД Ирана был приглашен во Францию – это «танкерная война». По сути, Иран вышел победителем из нее. Британия захватила иранский танкер, иранцы захватили британский, все американские угрозы, отправка авианосцев и так далее на данном этапе показали, что Иран стоит на своем крепко и не собирается отступать. Причем он готов к любому обострению. Решать данную проблему, было поручено Франции, от того и активность в этом направлении Макрона.

Итоги саммита G7, а также итоги визита Зарифа во Францию в скором станут ясны, и, скорее всего, стороны договорятся взять «таймаут» и разрядить обстановку в регионе. США, а именно Дональду Трампу, в преддверии президентских выборов большая война может быть чревата потерей электоральной базы. С другой стороны Ирану данный «таймаут» даст возможность переосмыслить всю ситуацию, укрепить свои позиции, как в регионе, так и на международной арене, особенно это касается укрепления отношений с Китаем.