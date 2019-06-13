Саммит ШОС сделал ставку на экономику

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Бишкеке 13 и 14 июня, не будут поднимать вопрос ее расширения, а сосредоточатся на экономике. Об этом «Известиям» сообщил генсек организации Владимир Норов.

Кроме того, в этом году вопросы борьбы с терроризмом отойдут на второй план. Норов отметил, что за 18 лет существования организации почти половина принятых ей документов касалась безопасности.

«Сегодня во главу угла ставится укрепление многостороннего экономического сотрудничества, где число принятых документов пока недостаточно, всего 7%», — сообщил он.

Норов добавил, что вопрос сегодня в том, чтобы повысить эффективность организации с учетом вхождения в нее таких крупных стран, как Индия и Пакистан.

В общей сложности на саммите лидерам 11 стран предстоит подписать или одобрить пакет более чем из 20 документов.