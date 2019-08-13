Саммит Россия-Иран-Азербайджан состоится, когда позволят графики президентов

Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана состоится, когда будут синхронизированы их графики, об этом как сообщает ТАСС, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, перенос планировавшейся на 13 августа в Сочи встречи связан «с необходимостью более детальной координации графиков» президентов и «поиска подходящего времени с тем, чтобы эти графики синхронизировать».

«После того как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим вам о новых сроках проведения саммита», — сказал Песков.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России сообщил, что встреча президентов России, Азербайджана и Ирана перенесена на более поздний срок.