Саммит Россия-Иран-Азербайджан состоится, когда позволят графики президентов

Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана состоится, когда будут синхронизированы их графики, об этом как сообщает ТАСС, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, перенос планировавшейся на 13 августа в Сочи встречи связан «с необходимостью более детальной координации графиков» президентов и «поиска подходящего времени с тем, чтобы эти графики синхронизировать».

«После того как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим вам о новых сроках проведения саммита», — сказал Песков.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России сообщил, что встреча президентов России, Азербайджана и Ирана  перенесена на более поздний срок.

| 2019-08-13T14:48:35+00:00 13 августа 2019, 15:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss