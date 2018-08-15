Саммит России, Турции и Ирана по Сирии пройдет в Тегеране

Третья встреча лидеров Турции, России и Ирана по сирийскому урегулированию запланирована на первую неделю сентября в Тегеране. Об этом заявил в среду представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Третья трехсторонняя встреча президентов Турции, России и Ирана по Сирии в рамках астанинского процесса запланирована на первую неделю сентября. Она пройдет в Тегеране», — приводит его слова агентство Anadolu.
В конце июля спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил ТАСС, что саммит в «астанинском формате» пройдет в сентябре в столице Ирана. Он также отметил, что «конкретная дата еще не определена».
22 ноября 2017 года президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи встречу, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом в данном процессе стал Конгресс сирийского национального диалога в Сочи 30 января, который собрал более 1,5 тыс. делегатов, представлявших все слои сирийского общества. Его участники приняли решение о создании Конституционного совета, а также о формировании Конституционной комиссии.
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