Саммит НАТО и азербайджанский газ

Об итогах саммита НАТО в Лондоне, о том, какие процессы развиваются внутри этой организации, рассказал в интервью «Зеркало» немецкий политолог Александр Рар.

— В эти дни состоялся саммит НАТО в Лондоне. Как Вы оцениваете итоги саммита? К чему смогли прийти страны?

— Как европеец и человек, который вырос в Европе, я должен сказать, что НАТО нет альтернативы. Если эта организация распадется или станет слабее, то сама Европа станет слабее. И вообще сам Запад как политический субъект станет слабее. НАТО – это не только военная организация, а еще и политическая организация, которая объединяет и консолидирует то, что называется Западом. Это нужно объективно признать.

Без НАТО в Европе будут национальные армии, разведки, будет суверенизация отдельных государств и ВПК и это увеличит риски войны в Европе, как это было в прошлые столетия. Но правда и то, что НАТО в своем 70-летии уже дряхлое и где-то не работоспособно. Это признают все, громче всех об этом заявил господин Макрон, который сказал, что у НАТО нет больше «мозгов». Фактически он прав, потому что у НАТО есть много проблем. Американцы требуют финансировать НАТО, но для американцев эта организация — инструмент для поддержки Paxamerikano, то есть влияния США во всем мире. Европа их мало интересует, кроме как их деньги.

Они конкурируют с европейскими ВПК, им не нравится, что европейцы их не поддерживают в вопросах Ирана и Израиля. Кроме того внутри НАТО есть проблема: а кто враг НАТО? 20 лет тому назад НАТО говорило о том, что главный враг – это исламский экстремизм и поэтому нужно бороться с Аль-Кайдой, Талибаном и другими организациями в Афганистане и так далее.

НАТО проиграло войну с исламским экстремизмом в Афганистане, Ираке, Ливии и сейчас проигрывает в Сирии. Поэтому об этом уже позабыли, и об этом никто не хочет вспоминать. Вторая угроза, это было 10 лет назад, когда сказали, что нужно создать «энергетическое НАТО», чтобы охранять энергетические проекты и защищать нефтегазовые трубы. Это было смешно, и все поняли, что это конфликт с Россией, Китаем и другими странами. НАТО на это не пошло и поэтому идея тоже не реализовалась.

Опять нужно найти врага. Сначала решили, что НАТО должно охранять страны- члены от беженцев, но все равно миграция продолжается. Теперь же новый вызов – это Китай. И что теперь НАТО будет делать против Китая? Просто смешно. С Россией НАТО тоже враждует, особенно по вопросу Украины, но и там не в состоянии что-то решить. Они поэтому усиливают прифронтовые страны Прибалтику и Польшу, но немцам и французам это не нравится, так как им конфликт с Россией не нужен, в мире совсем иные вызовы. Вот такая картина сейчас сложилась.

— Насколько серьезны намерения Франции и Германии создать европейскую армию? Или это политическая интрига, для того, чтобы не платить 4% ВВП НАТО?

— Я думаю, это просто политическая интрига, чтобы показать Трампу, что европейцы будут независимы. Но никогда не будет общеевропейской армии. Это невозможно. Потому что большинство стран — членов НАТО не поддерживают эту идею. Большинство из них хотят быть под протекцией США, особенно поляки, венгры, болгары, румыны, и в целом восточные европейцы. Они понимают, что американцы могут их защитить от русских, китайцев, или исламистов, поэтому им нужно твердое «американское крыло».

Эти страны не хотят быть под Германией и Францией, а Берлин и Париж хотят играть роль «первой скрипки» в общеевропейской безопасности. Уже 30 лет они пытаются выстроить союз по типу западного европейского союза. Другие страны делают все, чтобы торпедировать эту идею. Сами американцы не допустят альтернативы НАТО, потому что это военно-политический конкурент. Поэтому сейчас Трамп ссорится с Макроном и Меркель, с другой стороны «выбивает» деньги для НАТО. Поэтому он доволен сейчас и уехал из Лондона, получив что хотел. Для него европейцы должны поддерживать Paxamerikano на глобальном уровне. Это его цель.

— Какие сейчас тенденции развиваются вокруг проекта «Северный поток-2»? Что стоит ожидать?

— Это общеевропейский проект, но под руководством Германии. Интрига вокруг этого проекта очень примитивная на самом деле. Американцы самодостаточны в производстве нефти и газа через систему фрэкинг, которая запрещена в Европе. По этой системе они бурят дыры в камнях и в песке, запускают туда воду и таким образом выводят оттуда газ и нефть.

Это в Америке возможно, а в Европе это грозит землетрясением, поэтому эта система в Европе запрещена. Но у американцев от этого избыток нефти и газа, а они должны это продавать и на европейском рынке они сделают хорошие деньги. Но европейский рынок полон российским газом, поэтому американцы жесткими методами действуют против российского газа и хотят его выкинуть из Европы. Это, кстати, коснется и азербайджанского газа, они больше не будут его лоббировать, как это было 20 лет тому назад.

Они заинтересованы продавать свой сжиженный газ и ликвидировать своих конкурентов, немцы это понимают и выступают против этого. Конечно же, они подчиняются США, но не до такой степени, чтобы жертвовать своими коммерческими интересами. Поэтому они поддерживают проект «Северный поток-2» потому что им кажется, что нужен дешевый дополнительный газ.