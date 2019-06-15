Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тысяч полицейских

До 30 тысяч человек, включая лидеров государств, членов делегаций и журналистов, съедутся в японский город Осака на запланированный на 28-29 июня саммит стран «большой двадцатки», их безопасность будут обеспечивать более 25 тысяч полицейских, передает РИА Новости.
Об этом, по информации агентства Киодо, заявил глава Главного полицейского управления по префектуре Осака Такахиса Исида в ходе смотра сотрудников правопорядка в субботу.
Примечательно, что столько же сотрудников полиции было задействовано для обеспечения безопасности в ходе визита всего лишь одного лидера — президента США Дональда Трампа — в мае этого года.
В связи с проведением саммита в городе будут введены серьезные ограничения для транспорта, а также будет запрещено пользоваться камерами хранения на крупных железнодорожных станциях. На центральном вокзале Осаки и с улиц в районе проведения саммита уберут все мусорные баки.
С конца мая в большинстве магазинов, на воротах школ и детских садов размещены объявления о предстоящих ограничениях в связи с саммитом. Многие магазины и вовсе предпочли закрыться на дни встречи лидеров «большой двадцатки».
| 2019-06-15T09:29:38+00:00 15 июня 2019, 11:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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