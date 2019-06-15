Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тысяч полицейских

Примечательно, что столько же сотрудников полиции было задействовано для обеспечения безопасности в ходе визита всего лишь одного лидера — президента США Дональда Трампа — в мае этого года.

В связи с проведением саммита в городе будут введены серьезные ограничения для транспорта, а также будет запрещено пользоваться камерами хранения на крупных железнодорожных станциях. На центральном вокзале Осаки и с улиц в районе проведения саммита уберут все мусорные баки.