Саммит ЕС выступил против новых «железных занавесов»

Лидеры 27 стран Евросоюза на саммите в румынском городе Сибиу приняли декларацию о будущем Европы, в которой напомнили об уроках падения «железного занавеса» и предостерегли от возникновения в ЕС новых разделительных линий, которые противоречили бы общим интересам.

Лидеры ЕС обсуждают в четверг в Трансильвании стратегические задачи на следующий пятилетний период.

«Тридцать лет назад миллионы людей боролись за свою свободу и единство, и рухнул «железный занавес», разделявший Европу десятилетия. Нет места разделениям, которые работают против наших коллективных интересов», — говорится в заявлении.

| 2019-05-09T17:02:21+00:00 9 мая 2019, 18:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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