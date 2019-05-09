Саммит ЕС выступил против новых «железных занавесов»

Лидеры 27 стран Евросоюза на саммите в румынском городе Сибиу приняли декларацию о будущем Европы, в которой напомнили об уроках падения «железного занавеса» и предостерегли от возникновения в ЕС новых разделительных линий, которые противоречили бы общим интересам.

Лидеры ЕС обсуждают в четверг в Трансильвании стратегические задачи на следующий пятилетний период.

«Тридцать лет назад миллионы людей боролись за свою свободу и единство, и рухнул «железный занавес», разделявший Европу десятилетия. Нет места разделениям, которые работают против наших коллективных интересов», — говорится в заявлении.