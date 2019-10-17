Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit

Саммит ЕС утвердил договоренность о параметрах выхода Великобритании из ЕС и его дату — 1 ноября, если все документы будут своевременно ратифицированы британским парламентом. Об этом говорится в распространенном в четверг итоговом заявлении саммита глав государств и правительств ЕС по Brexit.

Переговорщики ЕС и Великобритании на продолжавшихся непрерывно в течение двух последних суток переговорах согласовали тексты 100-страничного дополнительного протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также 25-страничной политической декларации, которые будут приложены к 500-страничному соглашению по Brexit, принятому еще в декабре прошлого года.

«Европейский совет (саммит ЕС) утвердил договоренности по Brexit», — говорится в документе. «Соглашения вступят в силу с 1 ноября 2019 года, после парламентской ратификации», — говорится в документе.(ТАСС)