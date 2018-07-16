Саммит ЕС и стран «Восточного партнерства» пройдет 15 октября

Очередной саммит Евросоюза (ЕС) и стран программы ЕС «Восточное партнерство» (Армения, Азербайджан, Беларусь, Молдова, Украина, Грузия) пройдет 15 октября.

Об этом сообщила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«15 октября состоится саммит со всеми шестью странами «Восточного партнерства», — сказала она.

«Восточное партнерство» — запущенная в 2009 году многосторонняя программа ЕС, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР — Азербайджаном, Арменией, Беларусбю, Грузией, Молдовой и Украиной.

Саммиты программы проводятся один раз в два года. Самым драматичным в истории этой программы стал третий саммит в 2013 году в Вильнюсе, на котором президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, что спровоцировало начало цепочки событий по смене режима в Киеве в 2014 году. Четвертый саммит этой программы — в Риге в 2015 году — также был чрезвычайно насыщен, поскольку пришелся на пик кризиса в отношениях между Россией и Западом.