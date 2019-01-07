Самедов близок к переходу в КС

Российский полузащитник Алекснадр Самедов, покинувший на днях московский «Спартак», в скором времени может стать одноклубником форварда сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева. Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что они уже контактировали с Самедовым.

«Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всем договорились. Официально все будет тогда, когда объявим, но переговоры мы провели успешно», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По итогам 16 туров, «Крылья Советов», за которые выступает Шейдаев, занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги России. (Чемпионат.com)

Напомним, что несколько лет назад Самедов был приглашен в сборную Азербайджана, но затем сделал выбор в пользу России.

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