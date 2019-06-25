Самед Сеидов: Мы должны положить конец армянской лжи

«Диалог, осуществление деятельности в обстановке взаимного уважения и понимания являются первостепенными условиями».

Как сообщает французское бюро Report, об этом руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов сказал на летней сессии структуры.

По его словам, Азербайджан добился этого: «Недавно представители различных религий собрались в Азербайджане и обсудили будущие планы. Полагаю, на платформе ПАСЕ обсуждения должны идти в такой же форме. Однако здесь мы становимся свидетелями опасных выступлений, ложной информации, далеких от реальности подходов.

Наши коллеги из Армении, говоря об отсутствии выхода за границу из страны, блокадном состоянии, не назвали причин этого. Хотя основная причина этого в оккупации Арменией 20% территории Азербайджана, проведении этнической чистки на наших землях. Армения оккупировала азербайджанские земли, а говорит о демократии. Мы должны положить конец лжи и осуществлять деятельность в условиях взаимного диалога, понимания».