Самая богатая чета мира решила развестись

Основатель американской компании Amazon, самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос объявил о разводе с писательницей Маккензи Безос после 25 лет брака. Об этом сообщается в его Twitter, передает gordonua.com

Бизнесмен отметил, что они с женой решили развестись и продолжить поддерживать отношения в качестве друзей.»Мы невероятно счастливы, что нашли друг друга, и глубоко благодарны друг другу за каждый год, прожитый в браке… У нас была прекрасная супружеская жизнь, и мы видим чудесное будущее для себя в роли родителей, друзей, партнеров по проектам и личностей, стремящихся к приключениям», – говорится в сообщении.

Согласно рейтингу Forbes, который обновляется в режиме реального времени, на момент написания новости состояние Безоса оценивалось в $137,3 млрд. 16 июля 2018 года агентство Bloomberg сообщало, что состояние Безоса превысило $150 млрд, что сделало его самым богатым человеком в современной истории.

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