Сальвадор выслал всех дипломатов Венесуэлы

Власти Сальвадора высылают из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы. Об этом сообщается в Twitter президента страны Найиб Букеле.

Отмечается что причиной для такого решение стал докладу Верховного комиссара ООН по правам человека о неоднократных нарушениях прав человека на территории Венесуэлы, а также в связи с заявлениями президента Сальвадора Найиб Букеле о непризнании режима венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Уточняется, что дипломатическому корпусу было предоставлено 48 часов для того, чтобы покинуть территорию страны.(Газета.Ru)

| 2019-11-03T10:13:23+00:00 3 ноября 2019, 12:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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