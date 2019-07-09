Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия безопасна для всех иностранцев

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна безопасна для всех проживающих иностранных граждан и гостей, сообщает РИА Новости.

«Обращаюсь к нашим гостям — Грузия исторически является символом толерантности и мы не допустим, чтобы эта традиция нарушалась. Даже в самые напряженные для страны периоды не было ни одного инцидента, который создал бы опасность проживающим в Грузии иностранным гражданам и гостям», – заявила Зурабишвили на брифинге во вторник. Она заверила, что эта тенденция продолжится.

| 2019-07-09T16:54:48+00:00 9 июля 2019, 17:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss