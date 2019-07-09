Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия безопасна для всех иностранцев

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна безопасна для всех проживающих иностранных граждан и гостей, сообщает РИА Новости.

«Обращаюсь к нашим гостям — Грузия исторически является символом толерантности и мы не допустим, чтобы эта традиция нарушалась. Даже в самые напряженные для страны периоды не было ни одного инцидента, который создал бы опасность проживающим в Грузии иностранным гражданам и гостям», – заявила Зурабишвили на брифинге во вторник. Она заверила, что эта тенденция продолжится.