Салливан выдвинут на должность посла США в России

Президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
Об этом стало известно из распространенного Белым домом заявления.
Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепе, Москва согласилась на кандидатуру Салливана.
Согласно процедуре, теперь утвердить претендента должен сенат.
Бывший посол США в России Джон Хантсман завершил свою службу 3 октября.
В Москве, комментируя отставку, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений. (РИА Новости)