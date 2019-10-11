Салливан выдвинут на должность посла США в России

Президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.

Об этом стало известно из распространенного Белым домом заявления.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепе, Москва согласилась на кандидатуру Салливана.

Согласно процедуре, теперь утвердить претендента должен сенат.

Бывший посол США в России Джон Хантсман завершил свою службу 3 октября.

В Москве, комментируя отставку, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений. (РИА Новости)