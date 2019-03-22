Салахат Агаев высказался насчет пропущенных голов

Вратарь сборной Азербайджана Салахат Агаев прокомментировал поражение от команды Хорватии (1:2) в отборочном матче ЕВРО-2020.

«Мы играли против вице-чемпионов мира. Конечно, завершись матч со счетом 1:1, это было бы для нас лучше. Мы хорошо сыграли. Показали то, что умеем. В первом голе – было сложно вытащить. Во втором, как мне кажется, мастерство соперника сказало свое слово. Если сможем действовать так же, как и против Хорватии, то, конечно, можем добиться нормальных результатов и в матчах со Словакией и Венгрией», — заявил Агаев.