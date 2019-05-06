Салах не успеет восстановиться к матчу с «Барселоной»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах пропустит ответную игру полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер красных Юрген Клопп.

«Он получил сотрясение, поэтому врачи не разрешили ему играть. Мо чувствует себя нормально, но с медицинской точки зрения прошло недостаточно времени. Он расстроен, но мы ничего не можем с этим поделать», — заявил Клопп.

По словам немецкого специалиста, египтянин сможет принять участие в заключительном матче английской премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», который состоится в конце недели.

Ранее стало известно, что «Ливерпулю» в матче с «Барселоной» не поможет нападающий Роберто Фирмино. (Чемпионат)