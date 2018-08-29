Салах не доволен

Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах заявил, что Египетская футбольная ассоциация (EFA) игнорирует его письма и письма его юриста.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Twitter футболиста, «Обычно футбольные федерации стараются помочь своим игрокам в решении проблем, чтобы обеспечить им комфорт, — отметил Салах. — Но на самом деле все происходит ровно наоборот. Это ненормально, что мои сообщения и письма моего юриста игнорируются. Я не понимаю, почему все это происходит, разве у вас нет времени ответить?»

«Мы попросили гарантий в отношении благополучия Салаха в сборной. А также гарантий, что его имиджевые права не будут нарушены вновь. Вот и все. Но они до сих пор не ответили», — прокомментировал ситуацию агент футболиста Рами Аббас.

Ранее EFA нанесла изображение Салаха на самолет, на котором передвигается национальная команда, рядом с логотипом официального спонсора команды. Это было сделано без согласования с футболистом и привело к конфликту между Салахом и ЕФА. У Салаха действует контракт с компанией, которая конкурирует с официальным спонсором сборной. Таким образом, ЕФА нарушила имиджевые права игрока, но позднее конфликт был улажен и изображение футболиста было убрано с самолета.

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