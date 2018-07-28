Сакит Мамедов — 60

5 августа Сакит Мамедов будет отмечать свой юбилей. Народному художнику Азербайджана, профессору, члену Всемирной Академии художеств, почетному  академику Российской Императорской академии художеств, академику Европейской академии естественных наук, графу Геральдической академии Ватикана и обладателю Офицерского креста Международного Союза рыцарей-кавалеров Мальтийского Ордена исполняется 60 лет! В честь этого события Бахрам Багирзаде вернулся к своей первой профессии режиссера и буквально  в эти заканчивает работу над документальным короткометражным фильмом под названием «Папа». Оператором фильма является Рамин Разилов, а главными участниками стали дети и одновременно  ученики нашего великого азербайджанского художника. Это   будет очень теплая, искренняя и добрая картина, в которой его близкие поделятся чувствами и воспоминаниями о своем выдающемся папе, а музыкальном фоном фильма станут самые любимые азербайджанские музыкальные произведения Сакита Мамедова. Надеемся,  «Папа»  станет прекрасным подарком для художника, а также для всех поклонников  творчества Сакита Мамедова.

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| 2018-07-28T13:23:03+00:00 28 июля 2018, 14:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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