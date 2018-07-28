Сакит Мамедов — 60

5 августа Сакит Мамедов будет отмечать свой юбилей. Народному художнику Азербайджана, профессору, члену Всемирной Академии художеств, почетному академику Российской Императорской академии художеств, академику Европейской академии естественных наук, графу Геральдической академии Ватикана и обладателю Офицерского креста Международного Союза рыцарей-кавалеров Мальтийского Ордена исполняется 60 лет! В честь этого события Бахрам Багирзаде вернулся к своей первой профессии режиссера и буквально в эти заканчивает работу над документальным короткометражным фильмом под названием «Папа». Оператором фильма является Рамин Разилов, а главными участниками стали дети и одновременно ученики нашего великого азербайджанского художника. Это будет очень теплая, искренняя и добрая картина, в которой его близкие поделятся чувствами и воспоминаниями о своем выдающемся папе, а музыкальном фоном фильма станут самые любимые азербайджанские музыкальные произведения Сакита Мамедова. Надеемся, «Папа» станет прекрасным подарком для художника, а также для всех поклонников творчества Сакита Мамедова.

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