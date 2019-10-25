Сайт Лувра рухнул в первый день работы выставки Леонардо да Винчи

В первый день работы выставки к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи в Лувре желающие купить на нее билеты обрушили сайт музея. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Le Figaro.

В Лувре невозможно купить билеты в кассе, чтобы попасть на выставку, нужно предварительно оплатить посещение онлайн. Это успели сделать более 260 тысяч человек. Но в день открытия при попытке выбрать время на сайте появлялась надпись: «Время ожидания в очереди превышает обычное. Вас перенаправят при первой возможности».

То же самое случилось 18 июня, в день, когда началась предварительная продажа билетов.

Сейчас среднее время ожидания на сайте, чтобы выбрать время и оплатить посещение, составляет 30 минут. До шестого ноября уже все раскуплено.

Предполагается, что на выставку, где представлены 162 работы да Винчи и подготовка к которой заняла 10 лет, каждый день будут приходить от пяти до семи тысяч человек.