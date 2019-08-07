Сахиль Бабаев: В первым полугодии улучшены условия жизни 4,2 млн людей

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил на заседании коллегии министерства, что социальные реформы первого полугодия улучшили условия жизни 4,2 миллиона людей. Так, повышение минимальной заработной платы в этом году позволило поднять зарплату 950 тысяч человек. Кроме того, зарплата 400 тысяч рабочих увеличилась на 20-50 процентов. Пособия и пенсии 600 тысяч граждан, включая 300 000 инвалидов были увеличены в среднем на 100 процентов, около 500 тысяч вынужденных переселенцев — на 50 процентов. Также значительно увеличены стипендии более чем 100 тысяч студентов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, увеличение минимальной пенсии на 72 процента охватит 650 тысяч человек, вместе с тем с первого сентября в связи с увеличением заработной платы работников государственного сектора будет увеличена пенсия 94 тысяч человек. Также были решены вопросы проблемных кредитов для 800 тысяч граждан.