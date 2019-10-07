Сахиб Мамедов: Все в надежде ждали, что объявят Азербайджан…

Азербайджанский поэт Сахиб Мамедов, покоривший читателей своими глубокими, проницательными стихами, получил высокую награду завершившегося в Баку IV Евразийского литературного фестиваля «LiFFt» и стал самым молодым лауреатом прошедшего события.

Напомним, что в фестивале, проводимом под эгидой программы «Год языков коренных народов», объявленного ООН в 2019 году и в честь 650-летия великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, приняли участие звезды и мэтры мировой литературы.

Творчество азербайджанского поэта получило высокую оценку жюри, которое единодушно присудило ему победу в номинации «Лучший молодой поэт».

В интервью # Сахиб Мамедов признался:

«Я уже был рад тому, что стал финалистом фестиваля, хотя тайно питал надежду на победу. На торжественном закрытии, когда стали объявлять победителей по разным номинациям, называли имя и страну, и выходили на сцену люди из разных стран, все в надежде ждали, что объявят Азербайджан. В зале царила атмосфера напряжения.

И когда в номинации «Лучший молодой поэт» прозвучало «Сахиб Мамедов – Азербайджан», я почувствовал неимоверную гордость за свою страну. Моя душа ликовала оттого, что мне удалось поднять флаг своей Родины на международной арене, и таким образом я стал самым молодым лауреатом этого фестиваля. Конечно, эмоции незабываемые…».

Поэт подчеркнул значимость прошедшего в Баку события:

«Фестиваль «LiFFt » — это грандиозное событие мирового масштаба, охватывающее 5 миллиардов человек из 95 стран. За всю историю еще не было такого литературного мероприятия, где собирались самые прославленные поэты и писатели современности. Когда я подавал заявку, я и не думал, что пройду отборочный тур, т.к достаточно хорошо пишущей молодежи на русском языке много, и соответственно на этой стезе очень большая конкуренция.

Но когда мне во время регистрации в Центре Гейдара Алиева выдали бейджик с оранжевой лентой, я понял, что прошел отбор и теперь являюсь участником фестиваля и попал в число тех счастливых 420 человек.

Конечно, я очень обрадовался. А далее были чтения стихов и нам вручили сертификаты как финалистам, которые попали в золотую тридцатку. До последнего момента никто не знал об итогах конкурса…».

Грандиозный успех Сахиба Мамедова придал ему невероятный толчок и еще большую мотивацию. Поэт поделился своими планами:

«В ближайшее время я планирую в Баку провести свой творческий вечер и презентацию книги, которая вот-вот будет готова. А далее, в планах организовывать туры с выездом за рубеж и ездить по городам России с программой поэтических вечеров.

Что касается новой книги, то это будет сборник стихов, созданных в период с 2007 по 2010 годы. Называется он «Пазлы минувших дней», т.к. каждое стихотворение — это пазл из мозаики того периода моей жизни. После этой книги, дай Бог, будет вторая, в которую я помещу более зрелые стихи», — рассказал поэт #.