Сахара меняет климат каждые 20 тысяч лет

Ученые заявили, что раньше Сахара была зеленым оазисом. Климат в пустыне меняется каждые 20 тысяч лет. Сейчас в Сахаре только высохшая почва, покрытая большим количеством песка, но так было не всегда, пишет runews24.ru,

Обнаруженные учеными окаменелости и наскальные древние рисунки показали, что раньше пустыня была цветущим зеленым регионом, в котором жили люди и водились животные.

Время изменения климата в Сахаре припадает на ледниковый период и зависит от земной оси, которая влияет на распределение солнечных лучей по пустыне. Когда Земля получает много света, в пустыне муссоны увеличивают активность, и она становится зеленым оазисом.

В древности люди из-за потепления были вынуждены уйти из пустыни в лучшие места для проживания.

63 просмотров