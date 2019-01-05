Сахара меняет климат каждые 20 тысяч лет

Ученые заявили, что раньше Сахара была зеленым оазисом. Климат в пустыне меняется каждые 20 тысяч лет. Сейчас в Сахаре только высохшая почва, покрытая большим количеством песка, но так было не всегда, пишет runews24.ru,

Обнаруженные учеными окаменелости и наскальные древние рисунки показали, что раньше пустыня была цветущим зеленым регионом, в котором жили люди и водились животные.

Время изменения климата в Сахаре припадает на ледниковый период и зависит от земной оси, которая влияет на распределение солнечных лучей по пустыне. Когда Земля получает много света, в пустыне муссоны увеличивают активность, и она становится зеленым оазисом.

В древности люди из-за потепления были вынуждены уйти из пустыни в лучшие места для проживания.

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| 2019-01-05T21:13:11+00:00 5 января 2019, 23:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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