Садыхов назвал состав на матчи отбора к ЕВРО

Обнародован состав молодежной сборной Азербайджана на предстоящие два матча отборочного турнира чемпионата Европы против команд Израиля (6 сентября) и Норвегии (11 сентября) в Баку.

Главный тренер «молодежки» Рашад Садыхов призвал в ряды команды 25 игроков. Сегодня команда собралась на сбор.

В состав вошли: Камран Ибрагимов, Омар Булудов, Антон Кривоцюк, Эльвин Саркаров (все — «Нефтчи»), Айдын Байрамов («Сабах»), Ниджат Мехбалыев, Ибрагим Гусейнов, Исмаил Ибрагимли, Гаджиага Гаджилы (все – «Карабах»), Амин Сейдиев, Бахлул Мустафазаде, Гисмат Алыев (все – «Габала»), Юсиф Набиев, Ульви Искендеров (оба – «Сумгайыт»), Сертан Ташкын («Кешля»), Илькин Мурадов, Будаг Насиров (оба – «Зире»), Муртуз Абакаров, Фахмин Мурадбейли (оба – «Сабаил»), Зия Азизов (НЕК, Голландия), Озанджан Кекчю («Гиресунспор», Турция), Фарид Набиев («Славия», Чехия), Барыш Экинчиер («Бохум», Германия), Мурад Махмудов («Айнтрахт» Франкфурт, Германия), Ренат Дадашов («Эшторил», Португалия).

(АФФА)

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