Сабина Шихлинская: Победителей не судят

В Баку в Капельхаусе проходит групповая выставка «Кукольный дом», сфокусированная на гендерных вопросах и поднимающая тему репрезентации женщин в современном искусстве.

Название выставки позаимствовано у норвежского драматурга Генрика Ибсена, который является автором одноименной драмы, написанной в 1879 году. Произведение Ибсена описывает судьбу замужней женщины и отсутствие возможностей для самореализации. Пьеса и по сей день остается одной из самых популярных в мире, однако, ее премьера вызвала бурю возмущения. По мнению Ибсена, выбор сюжета был продиктован желанием показать общество, «построенное мужчинами с законами, созданными мужчинами, с прокурорами и судьями, которые оценивают женское поведение с мужской точки зрения».

Эту тему в современной интерпретации на выставке попытались раскрыть художники Лейли Алекперова, Абдулразаг Авафесо, Шанон Бул, Ирис Бухольц Чоколат, Бурак Делиер, Энди Касьер, Вюсал Рахим, Андре Северо, Леа Шрагер, Виктория Син, Франк Тиль, Анастасия Вепрева, Сабина Шихлинская.

Экспозиция получилась разноплановой.

К примеру, Андре Северо в своей видео инсталляции Vestigio оживляет фотографии молодых женщин, сделанных современником Генрика Ибсена — фотографом – экспериментатором Эдвардом в конце XIX века. Непрерывная легкомысленная хореография девушек, позирующих на камеру, по словам художника, является аллегорией смерти и возрождения.

Привлекает к себе внимание арт проект Энди Касьера «Как сделать селфи», раскрывающий преувеличенный образ успешного бизнесмена, который путешествует по миру ради работы и удовольствия. Серия фотографий отражает внешнюю коммуникацию мужчин в эпоху цифровых технологий. Автор задается вопросом — хотят ли мужчины быть сильными, мягкими, успешными или эмоциональными, нужны ли мышцы человеку, чтобы его воспринимали как мужчину, какой наряд дает мужчине социальное одобрение? Ответы лежат в подборке, которую Касьер создавал, вдохновляясь коллекцией статусных обновлений из соцсетей Facebook и Instagram.

Бурака Делиер в своей видеоработе «Кризис и контроль» фокусируется на результатах офисной культуры, которая не делает разницу между мужчинами и женщинами, одинаково ожидая, что работа будет главнее всего остального в их жизни.

«Чтобы преодолеть стресс на работе и создать зачастую искусственный успех, транслируемый внешнему миру, большинство представителей поколения Y документируют каждый шаг своей жизни в социальных сетях», — раскрывает автор идею своей инсталляции.

Одна из самых обсуждаемых работ, представленных в рамках проекта «Кукольный дом» — у известного азербайджанского художника Сабины Шихлинской.

Двухканальное видео заслуженного художника под названием «Впереди мечты» с юмором раскрывает правдивую историю о неграмотной женщине из маленького азербайджанского села Кергез, чье упорство и изобретательность привело ее в Европу, где она представляла Азербайджан на тренинге по женскому лидерству.

В интервью # С.Шихлинская поделилась интересной историей создания данной инсталляции, отметив, что тема гендерного равенства, представленная в Азербайджане международным сообществом художников является прекрасной инициативой, где каждый говорит об одной и той же проблеме с позиции своей географической принадлежности.

«Впереди мечты» — это рассказ о женщине-азербайджанке, которая произвела настоящий фурор в Европе, ей аплодировали на всех трибунах, потому что она говорила правильные и умные вещи, рассуждала лучше, чем некоторые общественные деятели», — рассказывает Шихлинская.

Двухминутный ролик, представленный на выставке, был смонтирован из большого репортажа о жизни Малахат ханум (художник не раскрывает фамилию героини- прим. авт.), которая, представилась активистом местного муниципалитета. Репортаж готовился для иностранной компании, а сама Малахат ханум по итогам проекта была отправлена на тренинг в Европу, в качестве спикера.

«Все было бы замечательно, если бы после завершения проекта, мы не узнали шокирующее известие: оказывается, эта женщина никогда не работала в муниципалитете! Когда мы делали интервью, она там просто прибирала», — раскрывает детали художник, и сразу же ставит вопрос, на который сама же и отвечает:

«Считаю ли я это обманом? – Нет».

Истина раскрылась после того, как Сабина Шихлинская пересмотрела документальные кадры, когда на центральной улице деревни, где проходили съемки, какой-то мужчина что-то злобно выкрикивал в адрес героини:

«В момент съемок я не придала значение его репликам, и даже не услышала, что он говорил, подумав, наверняка это мужская зависть. Мы его тогда отогнали. Когда, пересматривая хронику, я прислушалась к тому, что он ей выкрикивал. «Ты же не работаешь в муниципалитете, зачем ты врешь», — говорил он. На что она ему ответила: «Ну, я же активист там. Я смонтировала оба эти кадра, сделав работу для выставки «Кукольный дом». В ее маленькой деревне, где всего несколько домов, где матриархат существовал, быть может, 10 тысячелетий назад, ей, женщине без образования, никогда не удалось бы стать ни главой, ни членом муниципалитета. Но она хотела сказать молодым женщинам и девочкам, как важно в жизни получить образование, выйти из кухни, и поменять свою жизнь. Что, даже родившись в забытом Богом селе, можно поменять свою жизнь…» — говорит С.Шихлинская.

Свою героиню она называет человеком, оказавшимся сильнее самой реальности.

«Победителей не судят. А ее победа заключалась в том, что она призывала к правильным вещам, ее мотивация гениальна…» — заключила автор проекта.