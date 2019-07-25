«Сабах» проиграл румынскому клубу

Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Сабах» провел первый товарищеский матч в рамках турецкого сбора.
Как сообщает azerisport.com, подопечные Эльшада Ахмедова сыграли с румынским клубом «Конкордия».
САБАХ (Азербайджан) – КОНКОРДИЯ (Румыния) — 1:2 (0:1)
Тагиев, 51 (1:1)
Стартовый состав «Сабаха»: Саша Стаменкович, Бахлул Мустафазаде, Руслан Абышов, Вадим Абдуллаев, Хендрик Экстейн, Магомед Мирзабеков, Тамкин Халилзаде, Амаду Диалло, Джавид Тагиев, Рашад Эйюбов, Эмиль Гасымов.
Тагиев, 51 (1:1)
Стартовый состав «Сабаха»: Саша Стаменкович, Бахлул Мустафазаде, Руслан Абышов, Вадим Абдуллаев, Хендрик Экстейн, Магомед Мирзабеков, Тамкин Халилзаде, Амаду Диалло, Джавид Тагиев, Рашад Эйюбов, Эмиль Гасымов.
Отметим, что два дня назад с «Конкордией» сыграл «Зире». Матч завершился вничью – 0:0.