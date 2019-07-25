«Сабах» проиграл румынскому клубу

Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Сабах» провел первый товарищеский матч в рамках турецкого сбора.

Как сообщает azerisport.com, подопечные Эльшада Ахмедова сыграли с румынским клубом «Конкордия».