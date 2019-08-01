Сабах обыграл катарский клуб

Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Сабах» провел третий товарищеский матч в рамках турецкого сбора.

Как сообщает azerisport.com, подопечные Эльшада Ахмедова сыграли с катарским клубом «Аль-Шахания».