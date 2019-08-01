Сабах обыграл катарский клуб

Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Сабах» провел третий товарищеский матч в рамках турецкого сбора.
Как сообщает azerisport.com, подопечные Эльшада Ахмедова сыграли с катарским клубом «Аль-Шахания».
САБАХ (Азербайджан) – АЛЬ-ШАХАНИЯ (Катар) — 3:2 (2:0)
Исаев, 11 (1:0), 54 (3:0), Имамвердиев, 22 (2:0)
Исаев, 11 (1:0), 54 (3:0), Имамвердиев, 22 (2:0)
Стартовый состав «Сабаха»: Саша Стаменкович, Бахлул Мустафазаде, Руслан Абышов (к), Джошгун Диниев, Хендрик Экстейн, Магомед Мирзабеков, Тамкин Халилзаде, Магсад Исаев, Рашад Эйюбов, Эмиль Гасымов, Джавид Имамвердиев.
Ранее «Сабах» сыграл на сборах с румынской «Конкордией» (1:2) и турецким «Кемерспором» (2:1).