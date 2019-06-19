«Сабах» нацелился на экс-защитника сборной Хорватии

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» нацелился на подписание двоих легионеров.

Бакинцы планируют пополнить свои ряды хорватскими футболистами – вингером Антонини Чулиной и защитником Юрицей Булятом. Оба ныне числятся в составе хорватского «Интера» (Запрешич).

27-летний Чулина прежде выступал за клубы «Риека», итальянские «Специю», «Варезе», швейцарский «Логано» и польскую «Краковию», а также играл за юношескую (U-19) и молодежную (U-21) сборные Хорватии.

В свою очередь, 33-летний Булят дважды сыграл за национальную команду Хорватии, а на клубном уровне выступал также за «Задар», «Хайдук», израильский «Маккаби» (Хайфа), немецкий «Энерги», украинский «Металист», узбекские «Пахтакор», «Бунедкор», белорусский БАТЭ и болгарский «Локомотив» (Пловдив).