Саакашвили заявил, что пресс-конференции Порошенко были постановочными

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что при президентстве Порошенко все его пресс-конференции были постановочными, украинским телеканалам выдавали рекомендации по тезисам и темам эфиров, а также списки гостей, которых нельзя приглашать.

«Я прекрасно знаю, как это все было срежиссировано на пресс-конференциях на Банковой (администрация президента). Как они хотели подражать другим мировым лидерам, но у них не получалось. Каждого журналиста заранее обрабатывали, были темники на разных каналах, были запрещенные списки, кого можно приглашать, а кого нет. Я точно помню, что как только неугодные вопросы, сразу микрофон отключался… И заранее был список, кому надо задавать вопросы и т.д.», — заявил Саакашвили в среду в эфире телеканала NewsOne.