Саакашвили уверен в победе Вашадзе на выборах руководителя Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что уверен в победе кандидата от объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григола Вашадзе на состоявшихся сегодня выборах главы государства.

По данным экзитпола, который был проведен правящей партией «Грузинская мечта – демократическая Грузия», кандидат в президенты Саломе Зурабишивили, которую поддерживает партия власти, набирает на выборах 52,3% голосов. На втором месте расположился кандидат от оппозиции Григол Вашадзе, за которого проголосовали 28,1% избирателей.

По словам Саакашвили, результаты экзитпола необъективны, Зурабишивили не смогла набрать более 50% голосов, поэтому будет проводиться второй тур выборов.

Он подчеркнул, что во втором туре шансы Зурабишивили будут гораздо слабее, грузинские избиратели отдадут предпочтение Вашадзе.

«Оппозиция побеждает на этих выборах. Хочу поблагодарить Давида Бакрадзе и «Европейскую Грузию» за такой мужественный поступок (признание поражения на выборах). Это означает, что оппозиция снова объединяется, как во время революции роз, и не остается никаких рисков поражения», — приводит РИА Новости слова Саакашвили.

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