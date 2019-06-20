Саакашвили сделал заявление после штурма парламента Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию объединиться, чтобы отстранить от власти правящую партию «Грузинская мечта», во главе которой стоит бывший премьер страны Бидзина Иванишвили. Об этом он сказал в видеобращении, выложенном в фейсбуке.
По его словам, именно эта партия ответственна за те события, которые происходят сейчас в Грузии.
При этом он подчеркнул, что партия должна быть отстранена от власти мирным путем.
«То, что сегодня произошло в Грузии, было окончательной точкой в унижении, наплевательстве на Грузию, на ее символику, на ее ценности…», — отметил Саакашвили.
При этом он добавил, что готов включиться в процесс, если народ Грузии сочтет необходимым.
Как отмечается, сегодняшний штурм парламента Грузии происходит на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Утром, 20 июня, он оказался в кресле председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано.