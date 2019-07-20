Саакашвили решил снять свою партию с выборов в Раду

Кандидат от партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что отказывается от участия в выборах в Верховную Раду. В своем видеообращении, опубликованном в Facebook, экс-президент Грузии заявил, что желает партии президента Украины Владимира Зеленского взять большинство в парламенте и сформировать свое правительство.

«Думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые все-таки нам могут не позволить пройти в Раду, “Слуга народа” не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство»,— говорится в обращении, пишет kommersant.ru.

Ранее Центризбирком Украины отказывался регистрировать кандидата от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. ЦИК постановил, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов прошло с нарушением требований устава партии. Однако суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы и отклонил его жалобу. В итоге господина Саакашвили зарегистрировали на выборы.