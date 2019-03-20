Саакашвили решил сложить с себя полномочия лидера “Единого национального движения”

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своем решении покинуть пост почетного председателя основанной им в 2001 году партии «Единое национальное движение» («ЕНД»), которая играла важную роль в политической жизни Грузии в период с 2004 по 2012 годы, и которая и сегодня остается самой крупной оппозиционной силой в стране, сообщает Голос Америки.

Экс-президент обосновал свое решение тем, что «партии нужен лидер на месте». Саакашвили заявил, что он рекомендует на пост председателя «ЕНД» Григола Вашадзе, бывшего главу МИДа Грузии и кандидата в президенты во время выборов осенью прошлого года. Как стало известно позже, выборы председателя партии намечены на 24 марта.

Саакашвили также предложил обновить ряды партии путем прямого голосования зарегистрированных сторонников, число которых, по его словам, составляет 400 000 человек и которые смогут участвовать в принятии решений, касающихся партии, посредством специальной аппликации на смартфонах.

Как сообщил экс-президент, объединившись с другими оппозиционными силами, «ЕНД» готовится взять на себя ответственность «за спасение страны и управление страной».

Примечательно, что экс-президент уехал из Грузии по истечении своего президентского срока в 2013-ом году и с тех пор не возвращался.