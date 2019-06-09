Саакашвили решил идти со своей партией на парламентские выборы на Украине

Партия «Рух новых сил» будет самостоятельно принимать участие во внеочередных парламентских выборах, заявил ее лидер, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, передает Interfax.ru.

«Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили репутацию, чем у них было даже полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно», — сказал он в видеообращении, обнародованном в субботу в фейсбуке.

Саакашвили объяснил такое решение для партии тем, что «мы полностью отличаемся и идеями, и драйвом, и энергией».

«Чтобы поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского (президентом Украины), чтобы генерировать реально большие идеи, которые приведут к тому, что Украина должна сделать скачок вперед (…) Мы собираемся сейчас в офисе, и вместе с вами будем составлять список, вместе с вами будем идти на эти выборы. Вместе с вами, я уверен, будем побеждать, если хорошо организуемся», — обратился политик к пользователям соцсети.

Ранее Саакашвили заявлял, что его партия не сможет принять участия во внеочередных выборах из-за того, что ее зарегистрировали на неизвестного человека. Он призвал политические силы предложить места в списках своим однопартийцам.