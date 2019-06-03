Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что в студенческие годы пробовал марихуану, но ему не понравилось.
Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину.
«Когда-то, когда я был студентом, я пробовал марихуану. Но мне не понравилось. И мне не нравится вкус и запах. Поэтому я не фан. Но там, в Амстердаме, есть еще много чего интересного», — сказал Саакашвили в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
При этом он заверил, что экстази в Нидерландах, где проживал до возвращения ему украинского гражданства, не употреблял.(РИА Новости)