Саакашвили поддержал требование назначить внеочередные выборы в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что приветствует требование объединенной оппозиции в Грузии о назначении в стране внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и с надеждой смотрит в будущее.

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и назначение переходного правительства.